Kocasinan, 71 bin 618 ağacın kesilmesini önledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) geçen yıl verilerine göre; Kocasinan Belediyesi’nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; ‘Sıfır Atık Projesi’ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek, Türkiye’ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı. ’Tabiat bize bir emanettir’ diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 8 yılda 733 bin 812 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak, kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 8 yılda 37 bin 627 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 733 bin 812 ağacın kesilmesini önledik. 13 bin 438 ton plastik geri dönüştürülerek, 10 Milyon 269 bin 480 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Toplam olarak 8 yılda 59 bin 875 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz ”diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu sözlerine ekledi.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.