Kocasinan'a 3 Adet Kemerli Şadırvan

İlçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu Mimarisi tarzında yenileyen Kocasinan Belediyesi, 6 yılda toplam 15 adet kemerli şadırvan yaparken, bu yıl ise 3 yeni şadırvanı daha bölgeye kazandıracak. Yıldızevler Mahallesi'nde yapımı devam şadırvanı yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını belirterek, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek alınacak bir çalışma olduğunu söyledi.

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  • 21.07.2023 13:03
  • Güncelleme: 21.07.2023 13:35
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Kocasinan'a 3 Adet Kemerli Şadırvan
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İlçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu Mimarisi tarzında yenileyen Kocasinan Belediyesi, 6 yılda toplam 15 adet kemerli şadırvan yaparken, bu yıl ise 3 yeni şadırvanı daha bölgeye kazandıracak. Yıldızevler Mahallesi’nde yapımı devam şadırvanı yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını belirterek, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek alınacak bir çalışma olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini belirterek; “Yıldızevler, Şeker ve Erkilet Mahallesi olmak üzere 3 adet şadırvan yapımı devam ediyor. İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tıp yeni şadırvanlar yapıyoruz. Selçuklu zamanında ecdadımız, mimari eserleri gönüllerinden gelerek, İslami motifler vererek ibadethaneler yapmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatandaşların yoğun kullanmış olduğu alanların çevre düzenlemesiyle birlikte, bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Özellikle ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde 6 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini hatırlatacak şekilde Selçuklu Mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz. Yapılan çalışmalarımız, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan, aynı zamanda son derece modern çizgilere sahip olan ve ortalama 100 metrekareden oluşan kemerli şadırvanların içerisinde; erkek ve kadın lavaboları, engelliler için farklı bir bölüm, 16 tane abdest alma yeri ve bunun yanında son teknolojiyle donatılmış yüz litre kapasiteli sıcak su bölümü bulunuyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutreis, Yakut, Fevziçakmak, Yenidoğan, Mevlana, Mithatpaşa, Sümer, Beyazşehir, Barbaros, Erkilet Ertuğrulgazi, MOBİLYAKENT, Cırgalan ve Erciyesevler olmak üzere toplam 15 adet kemerli şadırvan yaptı. Kocasinan Belediyesi, bu yıl ise 3 yeni şadırvanı Yıldızevler, Şeker ve Erkilet Mahallesi’ne kazandıracak.

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İHA

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