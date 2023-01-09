Kocasinan Akademi, 71 branşta 47 bin 651 kişiye eğitim verdi

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile 15 merkezde 71 branşta toplam 47 bin 651 kişiye eğitim verdi. Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların Kocasinan Akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olabilmeleri için farklı branşlarda eğitim verdiklerini söyledi.

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  • 09.01.2023 11:56
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:15
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Kocasinan Akademi, 71 branşta 47 bin 651 kişiye eğitim verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile 15 merkezde 71 branşta toplam 47 bin 651 kişiye eğitim verdi. Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların Kocasinan Akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olabilmeleri için farklı branşlarda eğitim verdiklerini söyledi.

Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise biz de aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan’da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 6 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi’de geçen yıl 15 kurs merkezinde 71 branşta 47 bin 651 kişiye eğitim hizmeti verdik. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca Kültür İşleri Müdürlüğümüz, yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenledi. Kocasinan Yıldızları adı altında Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, İstiklal Marşını güzel okuma ve liselerarası bilgi yarışması gibi her alanda etkinlikler gerçekleştirildi. Bu vesileyle Kocasinan Akademi’nin bugünlere gelmesinde özveriyle çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin her geçen gün daha çok büyüdüğünü ve Kayseri’ye hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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