Kocasinan Akademi'de piyano kursu başladı

Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü'nde 22 Eylül - 28 Kasım arasında düzenlenecek olan 8-14 yaş grubu çocuklar için Piyano Kursu kayıtları başladı.

Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü’nde 8-14 yaş grubu çocuklar için Piyano Kursu kayıtları başladı. Kurs 22 Eylül - 28 Kasım tarihleri arasında, Ertuğrulgazi Mh. Hakikat Cd. No:49 Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü’nde Pazartesi-Çarşamba günleri 13.30-15.00 arası, Cuma 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında olacak. Kayıt yaptırmak isteyenler kocasinan.bel.tr/kurslar adresinden kayıt yaptırabilir, 0352 740 00 00 / 1125-1126 numarayı arayarak bilgi alabilirler.

