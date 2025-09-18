Kocasinan Akademi'de ücretsiz 'Güz Dönemi' kurs kayıtları başladı

Kocasinan Akademi’nin ücretsiz “Güz Dönemi” kurs kayıtları başladı. Ertuğrulgazi Akademi ve Yakut Akademi merkezlerinde sahahçı/öğleci olarak yapılacak olan kurslarda birçok etkinlik yer alıyor. Ertuğrulgazi Akademi’de; Oyuncak Yapımı ve Elde Çin İğnesi kursu, Yakut Akademi’de ise; Dekoratif Örtü ve Yastık Dikimi ve Makinede Dantel Sarma ve Piko Yapma kursu açılıyor. Ertuğrulgazi Akademi’de; Oyuncak Yapımı kursu pazartesi ve perşembe günleri, Elde Çin İğnesi kursu ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olacak. Yakut Akademi’de; Dekoratif Örtü ve Yastık Dikimi kursu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Makinede Dantel Sarma ve Piko Yapma kursu ise salı ve perşembe günleri olacak.