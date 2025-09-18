Kocasinan Akademi'de ücretsiz 'Güz Dönemi' kurs kayıtları başladı
Kocasinan Akademi'nin ücretsiz 'Güz Dönemi' kurs kayıtları başladı. Ertuğrulgazi Akademi ve Yakut Akademi merkezlerinde yapılacak olan kurslarda birçok etkinlik yer alıyor.
Kocasinan Akademi’nin ücretsiz “Güz Dönemi” kurs kayıtları başladı. Ertuğrulgazi Akademi ve Yakut Akademi merkezlerinde sahahçı/öğleci olarak yapılacak olan kurslarda birçok etkinlik yer alıyor. Ertuğrulgazi Akademi’de; Oyuncak Yapımı ve Elde Çin İğnesi kursu, Yakut Akademi’de ise; Dekoratif Örtü ve Yastık Dikimi ve Makinede Dantel Sarma ve Piko Yapma kursu açılıyor. Ertuğrulgazi Akademi’de; Oyuncak Yapımı kursu pazartesi ve perşembe günleri, Elde Çin İğnesi kursu ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olacak. Yakut Akademi’de; Dekoratif Örtü ve Yastık Dikimi kursu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Makinede Dantel Sarma ve Piko Yapma kursu ise salı ve perşembe günleri olacak.