Kocasinan Akademi'de ücretsiz Robotik Kodlama Kursu başlıyor
Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kocasinan Akademi’de ücretsiz “Arduino ve Robotik Kodlama” kurs kayıtları başladı. 9-18 yaşındaki gençlerin katılacağı kurs, 01.10.2025 tarihinde başlayıp
4 hafta boyunca Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi’nde hizmet verecek. Sabah ve öğle grubu olarak ikiye ayrılan kursta sabah grubu öğrencileri 09.00-12.00, öğle grubu ise 14.30-17.00 saatleri arasında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olacak. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler; kocasinan.bel.tr/kurslar adresinden veya 0352 222 70 00 (2802) numaralı telefondan kayıt yaptırabilirler.