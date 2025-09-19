  • Haberler
Kocasinan Akademi'de 9-18 yaş ücretsiz 'Arduino ve Robotik Kodlama' kurs kayıtları başladı. 4 hafta boyunca Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde yapılacak olan Arduino ve Robotik Kodlama kursu, sabah ve öğle grubu olarak ikiye ayrılıyor.

Kocasinan Akademi'de ücretsiz Robotik Kodlama Kursu başlıyor

Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kocasinan Akademi’de ücretsiz “Arduino ve Robotik Kodlama” kurs kayıtları başladı. 9-18 yaşındaki gençlerin katılacağı kurs, 01.10.2025 tarihinde başlayıp

4 hafta boyunca Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi’nde hizmet verecek. Sabah ve öğle grubu olarak ikiye ayrılan kursta sabah grubu öğrencileri 09.00-12.00, öğle grubu ise 14.30-17.00 saatleri arasında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olacak. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler; kocasinan.bel.tr/kurslar adresinden veya 0352 222 70 00 (2802) numaralı telefondan kayıt yaptırabilirler.

