Kocasinan Akademi'den çocuklara ücretsiz film gösterimi
Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından 30 Ocak Cuma günü çocuklara özel ücretsiz film gösterimi yapılacağı duyuruldu.
Kocasinan Akademi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde 30 Ocak Cuma günü saat 15.00’te çocuklara özel ücretsiz film gösterimi yapacaklarını duyurdu. Kocasinan Akademi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sömestr tatilinde çocuklarımız için film gösterimleri devam ediyor. Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübümüz tarafından organize edilen film gösterimine her yaştan çocuklarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.