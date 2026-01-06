  • Haberler
  • Kocasinan Akademi ile İstihdama ve Aile Ekonomisine Destek

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan Akademi, sunduğu eğitimler ve modern tesisleri ile sosyal hayata önemli katkılar sağlamakta. Akademi, hem istihdama hem de aile ekonomisine destek sunarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kocasinan Akademi, çeşitli branşlarda eğitimler sunarak, sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişime katkıda bulunuyor. Eğitim alan bireyler, edindikleri bilgi ve becerilerle aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade ediyor. Ayrıca, akademinin bir terapi merkezi gibi işlev gördüğü belirtiliyor.

Sosyal Tesislere Verilen Önem

Belediye, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal tesislere büyük önem veriyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların huzur ve mutluluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim Faaliyetleri ve Katkılar

Kocasinan Akademi, genç, yaşlı, kadın ve erkek demeden herkese hitap eden eğitim faaliyetleri yürütüyor. Meslek edindirme kursları, kişisel donanımı artırmak ve saklı yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenleniyor. Bu kurslar, aile bütçelerine ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Kocasinan Yıldızları çatısı altında birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler arasında KOCAFEST, masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol gibi birçok aktivite yer almakta.

Kursiyerlerin Görüşleri

Kocasinan Akademi kursiyerleri, aldıkları eğitimlerin kendilerine moral ve motivasyon kazandırdığını, sosyal hayata katılmalarını sağladığını ve ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkı sunduklarını belirtiyor. Eğitmenlerin destekleyici tutumu ve tesislerin ferah ortamı, kursiyerler tarafından olumlu bir şekilde değerlendiriliyor.

Kocasinan Akademi, bireylerin hem hobi edinmelerine hem de ekonomik katkı sağlamalarına olanak tanırken, sosyal hayatın canlanmasına da katkıda bulunuyor.

