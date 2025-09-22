Kocasinan Akademi Kayıtları Başladı

Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, marka haline gelen akademiyle birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi.

“AKADEMİ, EĞİTİMDEN SANATA HER ALANDA VATANDAŞLARIMIZA HİZMET SUNUYOR”

Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi'nin yaz dönemi kursları tamamlandıktan sonra yeni bir dönem başladı. Kurs kayıtlarımız, online olarak e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden alınıyor. Kocasinan Akademi’de kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, kayıtların mutlaka e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılması olacaktır. ‘7’den 70’e, kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganımızla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kocasinan Akademi, sadece faaliyetleriyle değil; bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Kocasinan Akademi’den 9 yıl boyunca 170 binden fazla kişi faydalandı. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize kazandırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.