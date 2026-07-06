Kocasinan Akademi Yunus Emre Spor Tesisi hizmete açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yunus Emre Spor Tesisi’nde aerobik, fitness yapılabildiğini ve 7-14 yaşındaki çocuklar için yüzme eğitiminin verildiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'ndeyiz. Burada kadınlar için, erkekler için ayrı ayrı iki tane birimimiz var. Aerobik, fitness yapılabileceği veyahut da diğer taraftan aletli jimnastik uygulamaların yapılabileceği bir salonumuzla birlikte, kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı yüzme havuzunun olduğu birimlerimiz var. Burası kentsel dönüşüm alanı içerisindeki bir bölge ve kentsel dönüşümle birlikte bölgeye kazandırmış olduğunuz bir sosyal tesis. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Tesisimiz açıldı, şu anda faaliyette. Gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis, Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Gökalp Mahallesi'nden, bu çevredeki mahallede yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin de devam etmekte olduğunu ve 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabi ki toplum sağlığı önemli. Tabi ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruhen, fiziken, bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minval üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.