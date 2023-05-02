Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve 3 Mayıs Çarşamba Günü saat 08.00'da 3 farklı noktadan dağıtılacak olan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine tüm Kayserilileri davet etti.

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  • 02.05.2023 12:08
  • Güncelleme: 02.05.2023 12:34
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Kocasinan, bedava organik domates fidesi dağıtacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve 3 Mayıs Çarşamba Günü saat 08.00’da 3 farklı noktadan dağıtılacak olan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine tüm Kayserilileri davet etti.

Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini vurgulayarak; “Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 3 Mayıs Çarşamba Günü saat 08.00’da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binasının karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi’ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi’nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Fidelerimizin özelliği; hibrit olmaması, yeniden tohumlanabilmesidir. Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi devam ettirebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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