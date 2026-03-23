Kocasinan Belediyesi 12 aracını ihale ile satışa çıkarttı

Kocasinan Belediyesi’ne bağlı Kocasinan İmar İnşaat Temizlik Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., mülkiyetinde bulunan 12 aracı ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, ekonomik ömrünü doldurmuş ya da ihtiyaç fazlası hale gelen toplam 12 araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışa sunulacak.

İhale, 25 Mart 2026 tarihinde Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin başvuru ve bilgi almak isteyenler, Kocasinan İmar İnşaat Temizlik Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Gevhernesibe Mahallesi’ndeki adresinden ya da belirtilen iletişim kanalları üzerinden yetkililere ulaşabilecek.

Satışa konu araçlar

38 GD 435 – Hyundai Accent 2014: 311.000 km, Muhammen bedel: 425.000 TL, Geçici teminat: 12.750 TL

38 GD 438 – Hyundai Accent 2014: 239.000 km, Muhammen bedel: 446.250 TL, Geçici teminat: 13.387,50 TL

38 GD 442 – Hyundai Accent 2014: 178.000 km, Muhammen bedel: 510.000 TL, Geçici teminat: 15.300 TL

38 GD 446 – Hyundai Accent 2014: 254.000 km, Muhammen bedel: 467.500 TL, Geçici teminat: 14.025 TL

38 GD 447 – Hyundai Accent 2014: 199.000 km, Muhammen bedel: 493.000 TL, Geçici teminat: 14.790 TL

38 GD 440 – Hyundai Accent 2014: 152.000 km, Muhammen bedel: 548.250 TL, Geçici teminat: 16.447,50 TL

38 GD 439 – Hyundai Accent 2014: 175.000 km, Muhammen bedel: 467.500 TL, Geçici teminat: 14.025 TL

38 GC 930 – Hyundai Accent 2014: 252.000 km, Muhammen bedel: 442.000 TL, Geçici teminat: 13.260 TL

38 GL 730 – Peugeot 2015: 261.000 km, Muhammen bedel: 412.250 TL, Geçici teminat: 12.367,50 TL

38 GD 437 – Hyundai Accent 2014: 152.000 km, Muhammen bedel: 531.250 TL, Geçici teminat: 15.937,50 TL

38 YN 509 – Peugeot Boxer 2011: 262.000 km, Muhammen bedel: 297.500 TL, Geçici teminat: 8.925 TL

34 ANG 321 – Citroen 2017: 232.000 km, Muhammen bedel: 488.750 TL, Geçici teminat: 14.662,50 TL.