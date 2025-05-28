Kocasinan Belediyesi 154 Milyon TL kaynak elde etti

İhaleye sunulan taşınmazlar arasında:

- 10 konut arsası

- 1 ticaret arsası

- 1 sanayi arsası

Bu taşınmazlar, yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit seçeneği ile satışa sunuldu. İhalelere katılım yoğun oldu ve vatandaşlar arasında renkli görüntüler ve tatlı pazarlıklar yaşandı.

Gelirlerin Kullanımı

Elde edilen gelirlerin, Kocasinan halkına yatırım olarak geri döneceği vurgulandı. Belediye yetkilileri, bölgenin ve şehrin kalkınması için yoğun çaba harcandığını belirterek, ihalelerden elde edilen gelirin, hemşehrilere daha iyi ve kaliteli hizmetler sunmak için kullanılacağını ifade ettiler.

Ayrıca, Kocasinan Belediyesi'ne ait diğer taşınmazların da önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkarılacağı bildirildi. Bu gelişmeler, Kocasinan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak.