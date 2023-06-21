Kocasinan Belediyesi, 21 adet taşınmaz daha sattı

Kocasinan Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet villa arsası ve 5 adet konut arsası yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği imknıyla satışa sunuldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi.

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  • 21.06.2023 11:41
  • Güncelleme: 21.06.2023 12:03
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Kocasinan Belediyesi, 21 adet taşınmaz daha sattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet villa arsası ve 5 adet konut arsası yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği imkânıyla satışa sunuldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi.

Açık ve kapalı teklif usulü ihale ile satışa sunulan taşınmazlardan Erkilet Generalemir, Ertuğrulgazi, Erkilet Zade, Beyazşehir ve Şeker Mahallesi’nde bulunan villa ve konut arsalarından 15 tanesi alıcı buldu. Erkilet Generalemir, Ertuğrulgazi, Saraybosna, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan 3’er adet villa ve konut arsası ise iki hafta süreyle pazarlığa bırakıldı.

İlçede büyük bir değişim ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını ifade etti. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayarak; “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 70 Milyon 450 bin TL gelir elde etti.

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İHA

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