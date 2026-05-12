Kocasinan Belediyesi 22 engelli aracı sahiplerine teslim etti

Anadolu Ortopedi Engelliler Derneği önünde düzenlenen 22 engelli aracının teslim törenine Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şimdi burada ağaçları dağıtıyoruz. Bu araçları dağıtırken insanlar evlerine, iş yerlerine veya sosyal hayatın içerisindeki ulaşım imkanlarında kullanırken bazen olabiliyor mekanik ürünler bunlar. Yolda kalabiliyor, aküsü bozulabiliyor, bir şey olabiliyor. Yolda kaldığı zaman, bozulduğu zaman bunların yardımına birilerinin yetişmesi lazım. Birinin oraya gitmesi lazım, birinin araçları oradan alıp tamire ya da gidecekleri yere ulaştırması lazım. Böyle olduğu zamanda çözüm elinizin altında 0352 222 7000. Efdal Bey dedi ki araçlar yolda kalıyor, arkadaşlar beni arıyor. Beni arıyorlar, şahsi aracımla gidip arkadaşları alıyorum dedi. Allah razı olsun, hakikaten güzel hizmet. O zaman bu işi bundan sonra biz yapıyoruz ve senin duana ortak olalım. Kocasinan Belediyesi bütün bir şehir adına bu duayı alsın. 0352 222 7000 sizin her zaman yanınızda ama engelli kardeşlerimizin özellikle yolda kaldığında darda kaldığınızda sizin yanınızda olduğunuzu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım” dedi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise, “Biz aslında okullar yapıyoruz, yollar yapıyoruz köylerde birçok kamusal iş yapıyoruz ama bir bireyi mutlu etmek gerçekten bazen okuldan, yoldan, hastaneden aşağı bir hizmet değil. Çünkü kamuoyu ve insanlık vicdanı o bireyde tecelli ediyor. Çok şükür devletimizin imkanları, ekonomik, yasal, mevzuat aynı ismi gibi değişti. Engellilere önceden sakat denirdi, sonrasında özürlü denmeye başladı, niye özürlü olsunlar ki? Sonra engelli oldu, şimdi de özel gereksinimli bireyler ifadesi kullanmaya başlandı. Mevzuatımız da bu şekilde değişmeye başladı. 20 yıl öncesine kadar insanlar engellilerini evden çok çıkaramazlardı, bazen utanırlardı. Bazı engelliler bank köşelerinde belediye binalarında yatar kalkarlardı. Allaha şükür şimdi ekonomik olarak devletimiz engelli bireyi olan her aileyi bakım maaşıyla destekliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal da konuşmasında dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verirken destekleri için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından 22 adet engelli aracı sahiplerine teslim edilirken, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri tarafından yapılan serginin açılışı yapıldı.