Kocasinan Belediyesi 25 taşınmazı kiraya verecek
Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'nde bulunan 25 taşınmaz ihale ile kiraya verilecek.
Kocasinan Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 25 taşınmazı, açık teklif usulü ile kiraya verecek. Sümer Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Himmetdede Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Yakut Mahallesi ve Gevhernesibe Mahallelerinde bulunan 21 işyeri, 2 çay ocağı ve 2 sosyal tesis belirlenen muhammen bedeller üzerinden ihale ile kiralanacak.
İhale, Kocasinan Belediyesi Encümen salonunda ve Encümen huzurunda 3 Şubat 2026 tarihinde Salı günü saat 14.05’de gerçekleşecek.
İhaleye katılmak için istenen belgeler ise şu şekilde;
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
Daha fazla detaylı bilgiye “ https://kocasinan.bel.tr/content/duyuru/7261/0/mulkiyeti-belediyemize-ait--adet-tasInmaz-kiralama-ihalesi.html “ resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.