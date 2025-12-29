Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Tasarruf Sağlayan Projeler

Kocasinan Belediyesi, asfalt plenti ve agrega üretim tesisleri ile önemli maliyet avantajları elde etti. 2017 yılında hizmete giren asfalt plenti, Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olup, çevre dostu asfalt üretimi yapıyor. Bu tesis sayesinde, 8 yıl içinde 1 milyon 275 bin ton asfalt üretilerek 675 milyon 250 bin TL tasarruf sağlandı. Ayrıca, konkasör tesisi ile 1 milyon 75 bin ton mıcır malzemesi üretilerek 83 milyon TL tasarruf elde edildi.

Sürdürülebilir Şehir Yönetimi

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm, geri dönüşüm ve çeşitli sosyal projelerle yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Bu projelerle sürdürülebilir bir şehir yönetimi örneği sergileniyor.

Geri Dönüşüm Başarıları

Belediye, geri dönüşüm alanında da önemli başarılar elde etti. 2026 yılında 6 bin 44 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 92 bin 55 ağacın kesilmesini önledi. Son 10 yılda ise toplamda 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kurtarılmasına katkı sağladı.

Enerji Tasarrufu Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binalarında LED aydınlatma sistemine geçiş yaptı. Bu çerçevede, toplamda 12 milyon TL tasarruf sağlandı.

Kocasinan Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği projelerle hem maliyetleri düşürmekte hem de çevre dostu uygulamalarla sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışını benimsemektedir.