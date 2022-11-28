Kocasinan Belediyesi Çevre Dostu Yeraltı Konteyner Sayısını Artırıyor

Çevre duyarlılığına hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha modern bir Kocasinan için yeraltı konteynerinin sayısını 64'e yükseltti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha güzel ve daha hijyenik bir ortam sunduklarını söyledi.

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  • 28.11.2022 12:43
  • Güncelleme: 28.11.2022 12:48
Kocasinan Belediyesi Çevre Dostu Yeraltı Konteyner Sayısını Artırıyor
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Çevre duyarlılığına hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha modern bir Kocasinan için yeraltı konteynerinin sayısını 64’e yükseltti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha güzel ve daha hijyenik bir ortam sunduklarını söyledi.

Daha çevreci bir Kocasinan için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından son olarak Mimarsinan Mahallesi’ne yeraltı konteynerin yerleştirildiğini ve konteynerin sayısını toplam 64’e yükseldiğini belirtti. Temizlik işlerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdik. Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde yaptırımız çalışmalarla şu ana kadar toplam 64 yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada çevreci konteynerin sayısını artırarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara konuşlandıracağız. Dünya kalitesinde hizmet verdiğimiz uygulamayla hemşehrilerime daha hijyenik ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Ayrıca konteynerler sayesinde çevre temizliğine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yeraltı çöp konteyner uygulamasının güzel bir hizmet olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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