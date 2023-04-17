Kocasinan Belediyesi, çiftçiye beyaz sertifikalı 15 ton tohum dağıttı

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle üreticiyi desteklemek amacıyla çiftçiye 15 ton beyaz sertifikalı mercimek, aspir, fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Tohumları çiftçilere veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman her şartta çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, “Tarımsal üretimi ne kadar desteklersek, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kampüs Alanında düzenlenen programa Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Metropol bir ilçe olan Kocasinan’ın tarım, ziraat ve hayvancılık alanında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretiminin önemine dikkat çekerek; “Eğer ki; çiftçi kardeşlerimiz, ekip, dikmez ve üretmezse, şehirdeki insanlar aç kalır” dedi.

Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra şehrimize, ülkemize ve insanımıza faydalı farklı işlere imza atıyoruz. Birçok başlattığımız uygulama diğer belediyelerde örnek anılıp, uygulanıyor. Merkez ilçe olmamıza rağmen köylerimizdeki çiftçilerimiz, hayvancılık, ziraat ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Bilindiği üzere; Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu noktada Kayseri’miz ve Türkiye’miz için tarımsal üretime ve tarımsal üretimin artırılması konusunda büyük önem veriyoruz. Merkez ilçesi olmamız dolayısıyla iyi imkanlarımız var. Çiftçilerimizin önünü açmak için onlara rehberlik ediyoruz. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptığımız siyez ve gacer buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Pandemi sürecinde gıda konusunun ne derece önemli olduğu bir kez daha gördük. Bundan dolayı mevcut ekim, dikim alanlarımızı ve tarımsal alanlarımızı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu tür çalışmalarla hem mevcut çiftçilerimizi güçlendirmek hem de yeni çiftçiler ekleyerek bölgemizdeki tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirmek en büyük kazancımız olacaktır. Şehirden kırsala göçü sağlamamız gerekiyor. Gençlerin tarımsal üretimi devam ettirebilmesi için stratejiler ve politikalar üretmemiz lazım. Tohum dağıtmanın yanı sıra bir strateji geliştirip, çiftçimizin ve ürünümüzün sayısını artıracak işler yapmamız lazım. Yeni bir çalışma başlattık. Bildiğiniz tarımsal üretim kooperatifinden farklı olarak burada kadın emeği var. Kadınların yapabileceği bir üretim kooperatifi. Şehrimizde ilk olmakla birlikte bu alanda en güzel örneğini ortaya koymuş olacağız. Tahsis edilen yerde sebze, böğürtlen, çilek gibi bu topraklara uygun ürünler yetiştirecekler. Tarımsal üretimi ne kadar desteklersek, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır. Kocasinan’ı her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da merkezi haline getireceğiz. Elimizde ne imkan varsa her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Anadolu’nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bu ürünlerin hasadı bereketli olsun diliyorum.”

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise devletin her zaman çiftçinin yanında yer aldığını ve destek verdiğini vurgulayarak, “Tohum desteği her geçen gün artarak devam ediyor. Üreticilerimizin istediği tohumlara daha rahat ulaşabilmesi için yerel yöneticilerimiz desteklerini esirgemiyorlar. Özellikle destek vermiş olduğumuz firmalar, deprem bölgesindeki Adıyaman’dan geliyor. Beyaz sertifikalı tohumlar da olması ayrı değerli ve önemlidir. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise Başkan Çolakbayrakdar’ın çiftçilere büyük destek verdiğini belirterek, “Çiftçilerimize her alanda başkanımız destek oluyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçiye 15 ton beyaz sertifikalı mercimek, aspir, fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı.