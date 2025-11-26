Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı

  • Haberler
Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Atölye kayıtları yeni dönem kurs kayıtları başladı. Eğitim hizmeti, Ertuğrulgazi ve Mimarsinan olmak üzere iki farklı şubede verilecek.

Kocasinan Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği atölye çalışmaları için kayıtları başlattı. Ertuğrulgazi ve Mimarsinan mahallelerinde yer alan Çocuk Kulübü merkezlerinde, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü'nde sunulan atölyeler:

Dikkat Atölyesi (2. ve 3. sınıf)

Dikkat Atölyesi (3. ve 4. sınıf)

Akıl Oyunları (7-14 yaş)

Drama (6-10 yaş)

Masal Atölyesi (6 yaş)

Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde sunulan atölyeler:

Eğitici Oyunlar Atölyesi (8-10 yaş)

Duyu Farkındalığı Atölyesi (8-10 yaş)

Akıl Oyunları (7-14 yaş)

Drama (8-10 yaş)

Masal Atölyesi (6 yaş)

Kayıtlar için www.kocasinan.bel.tr/kurslar adresi üzerinden başvuru yapılabilir. Ayrıca, başvurular için telefonla iletişim kurulabileceği numaralar da şu şekilde: 0352 740 00 00 / 1109-1125-1126

Ertuğrulgazi Çocuk Kulübü, Hakikat Caddesi No: 49'da; Mimarsinan Çocuk Kulübü ise Murat Caddesi No: 43'te hizmet vermektedir.

