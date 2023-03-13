Kocasinan Belediyesi deprem bölgesi Türkoğlu’nda mobil fırın ile ekmek dağıtıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremin vurduğu ‘kardeş belediye’ Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesini ziyaret etti. Burada belediye tarafından hayata geçirilen mobil aşevi ile mobil fırında inceleme yapan Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için destek olan Kayserili iş insanlarına teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi olarak da tüm imkanlarıyla Türkoğlu’nda yaraların sarılması için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, “Türkoğlu ilçesine kurmuş olduğumuz mobil fırınımızla sıcak ekmek üreterek, buradaki depremzede kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Yaptığımız hizmetin isabetli ve olması gereken hizmetin olduğunu gördük. Bu noktada mobil fırının kurulmasında emeği geçen hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü, bu fırının kurulmasında Kayseri’deki iş insanlarımızın emekleri, gayretleri ve destekleri var. Hayırseverlerimizin gerek un gerek diğer malzemelerin tedariki konusunda destekleri devam ediyor. Mobil fırınımızın yanındaki mobil aşevimizde de Kayserili iş adamlarımızın destekleriyle depremzede kardeşlerimize 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Kayseri, yine üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır ve yapmaya da devam ediyor. Burada yapılan hizmetlere yönelik depremzede kardeşlerimiz dualar ederek, teşekkürlerini ve memnuniyetlerini gösteriyorlar. Yeri geldiği zaman imkanı ne var ise onu paylaşmasını bilen ve destek veren Kayserili hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Türkoğlu’ndaki vatandaşlar ise; “Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz sayesinde her türlü imkana sahibiz. Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, buraya çok büyük hizmet yaptı ve yapıyor. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Barınacak çadırlarımız var. Özellikle 3 öğün yemek ile ekmek ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Bugünümüze çok şükür” diye konuştu.