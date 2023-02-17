Kocasinan Belediyesi, depremzedeler için 7/24 çalışıyor

Kocasinan Belediyesi, afet bölgesine ve şehre gelen depremzedelere desteklerini her alanda artırarak sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

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  • 17.02.2023 13:23
  • Güncelleme: 17.02.2023 14:36
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Kocasinan Belediyesi, depremzedeler için 7/24 çalışıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, afet bölgesine ve şehre gelen depremzedelere desteklerini her alanda artırarak sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren hızlı bir biçimde organize olduklarını ve deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Bir yandan deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla canla başla çalışırken bir yandan ise şehrimize gelen depremzedeler için desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılamaya çalışıyoruz. Bu zor zamanları dayanışma ile aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri aşacağız” ifadelerini kullandı.

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İHA

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