Kocasinan Belediyesi, Elbistan'a 'yaşam parkı' kurdu

 Kocasinan Belediyesi, depremden yıkılan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 'yaşam parkı' kurdu. 24 saat çalışılarak 6 günde oluşturulan alanda, aile sağlık merkezi, kafeteryalar, iş yerleri ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. 

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  • 13.03.2023 10:54
  • Güncelleme: 13.03.2023 10:54
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Kocasinan Belediyesi, Elbistan'a 'yaşam parkı' kurdu

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan il ve ilçeler, kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin katkılarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Kocasinan Belediyesi de, ikinci depremin merkez üssü ve sarsıntının geride enkaz bıraktığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalışmalar yapıyor. Kocasinan ekipleri tarafından Elbistan’da ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Parkı kuruldu. Ekipler gece gündüz çalışarak bir ayda yapılacak işi 6 günde tamamladı. Yaşam parkında, aile sağılığı merkezi başta olmak üzere iş yerleri ve sosyal yaşam alanları yer alıyor. 

Yaşam merkezinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geçen hafta başladığımız Elbistan’daki ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Parkı’nı tamamladık. Esnaf kardeşlerimiz burada kuralarını çekip, faaliyete başlayacak. Her alanda Elbistan’daki kardeşlerimize hizmet verecek olan bu yaşam merkezi, hayırlı olsun. Aile sağlık merkezi, kafeteryalar, iş yerleri gibi donatıların da olacağı bu sosyal yaşam merkezinin, bölgeyi yeniden canlandıracağına inanıyorum. Daha önce pazar yeri olan ve Elbistan’ın tam merkezinde yer alan bu yaşam merkezi, güzel günlerde kardeşlerimize hizmet verecek. Yaşam merkezi özelinde ama bütün deprem bölgelerinde fedakârca çalışan Kocasinan Belediyesi personeli kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Kocasinan Yaşam Parkı’nda 49 iş yeri, 8’erli iki adet lavabo, kafeterya, aile sağlık merkezi gibi donatılar yer aldığını sözlerine ekledi.

1ha

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