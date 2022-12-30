Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle on binlerce ormana can verdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında 4 bin 606 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 78 bin 313 adet ağacı kurtardıklarını, 7 yılda ise 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 662 bin 388 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

“Tabiat bize bir emanettir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 7 yılda 662 bin 388 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak, kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 7 yılda 33 bin 415 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 662 bin 388 ağacın kesilmesini önledik. 11 bin 934 ton plastik geri dönüştürülerek, 9 Milyon 267 bin 390 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca bin 669 ton metal toplandı. Toplam olarak 7 yılda 55 bin 663 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz ”diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre ise 1 ton kağıdın geri dönüşümü 17 adet ağaçın kesilmesini önlüyor. 1 ton plastik yaklaşık 666 kw/sa elektrik enerjisinden tasarruf ediliyor. 1 ton cam geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanıyor. 1 kilogram alüminyum geri dönüşümünde 14kw/sa enerji tasarruf ediliyor.