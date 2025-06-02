Kocasinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, 13 asıl 4 ek olmak üzere toplam 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

CHP’Lİ ÖZKAN’IN YERİNE YENİ MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefat eden Özkan’ın yerine Ümit Tugay Koca geldi.

10’NCU GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLÜRKEN GERGİN ANLAR YAŞANDI

Meclis toplantısının 10. gündem maddesinde yer alan “Cırgalan Mahallesi, 6192 Ada, 1 Parselde yapılacak olan 5 Mw Güneş Enerjisi Kurulması işi için Dünya Bankasından, İller Bankası aracılığı ile kredi kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekilinin yetkili kılınmasının görüşülmesi” talebi tartışmalara neden oldu. Meclis üyeleri arasında gergin anların yaşanmasının ardından söz konusu gündem maddesi müzakere edildi.

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcularına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından ödülleri takdim edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kocasinan Belediye Spor Kulübü formalarıyla bizi hem Türkiye'de hem de yurt dışında başarıyla temsil eden, Ay-Yıldızlı Şanlı Bayrağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandıran masa tenisi sporcularımız Ayten Ceren Kahraman'a, Kenan Eren Kahraman'a ve antrenörlerimiz Halil Adak ile Kemal Balım'a ödüllerini takdim ettik” dedi.