Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi, hava koşullarından dolayı Buğdaylı Mahallesi'nde düzenlediği mahalle iftarına gelemeyenlerin iftar yemeğini evlere ulaştırdı. Depremin ardından Buğdaylı Mahallesi'ne gelen depremzedeler ve mahalle sakinleriyle iftarını açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını söyledi.

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  • 29.03.2023 11:57
  • Güncelleme: 29.03.2023 12:00
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Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, hava koşullarından dolayı Buğdaylı Mahallesi’nde düzenlediği mahalle iftarına gelemeyenlerin iftar yemeğini evlere ulaştırdı. Depremin ardından Buğdaylı Mahallesi’ne gelen depremzedeler ve mahalle sakinleriyle iftarını açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte Buğdaylı Mahallesi’nde depremzedeler ve bölge sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının Kocasinan’da en güzel şekilde yaşandığını belirtti. Ramazan Ayı’nın; ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hava şartları elverdiğince mahalle iftarlarını yapmaya devam edeceğiz. Özellikle her akşam iftardan sonrada farklı mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Doğrusu vatandaşlarımızın teveccühü de bizlere ne kadar doğru ve kutlu bir yolda yürüdüğümüzün ispatı niteliğindedir. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar dilerim’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise Argıncık Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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