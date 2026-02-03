Kocasinan Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı

Kocasinan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi gerçekleşti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Emekçinin mutluluğu arttıkça, hizmetin bereketinin de arttığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Biliyoruz ki işçinin yüzü gülerse şehrin yüzü güler; emekçimiz mutluysa hizmetin bereketi artar. Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında nihayete erdirdiğimiz Toplu İş Sözleşmesinin sevincini, şehrimizin her sokağında, her parkında, her köşesinde; yaz kış demeden, gece gündüz bilmeden çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızla birlikte paylaştık. Emeğin ve alın terinin yüce bir değer olduğu bilinciyle; mesai arkadaşlarımızın yüzünü güldüren, refahını artıran bu sözleşme, tüm personelimize ve ailelerine hayırlı olsun! Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da Kocasinan aşkıyla şehrimizi yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.