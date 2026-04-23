1-Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımız teknolojiyi üreten tarafta olsunlar”

2- Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi tanıtıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi tanıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Biz istiyoruz ki tüm çocuklarımız buraya geldikleri zaman teknolojiyle buluşsunlar, üreten tarafta olsunlar. Hem okuldaki gelişimleri açısından hem de sosyal hayattaki gelişimleri açısından bu mekan içerisinde onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İnovasyon Merkezi tanıtım etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Burada Robotik kodlama ve Havacılık atölyelerini gezen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların projeleri ile yakından ilgilenerek bilgiler aldı.

Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “İnovasyon Merkezi’ndeki çocuklarımıza öncelikle başarılar diliyoruz. Onların daha fazla teknolojinin içerisinde ama teknoloji kullanan değil üretim tarafında olmaları için biz gayret gösteriyoruz. Burası İnovasyon Merkezi çatısı altında tek başına hizmet vermeye başladığı andan bu yana atölye, eğitim faaliyetleri ile ilkokul, ortaokul, lise çağındaki ve daha üst seviyede üniversite çağındaki gençlerimizin geldikleri zaman hem atölye faaliyetlerinde bilfiil imalatların içerisinde bulundukları diğer taraftan da dersliklerde, sınıflarda eğitimler alarak teknoloji üreten tarafta olmak için yapmış olunan çalışmalar var. Ben burada bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Aileler burada ciddi manada çocuklarının buraya gelerek zamanlarını kaliteli ortamda geçirmeleri, eğlenerek öğrenmeleri noktasında onlara destek veriyorlar. Biz istiyoruz ki tüm çocuklarımız buraya geldikleri zaman teknolojiyle buluşsunlar, üreten tarafta olsunlar. Hem okuldaki gelişimleri açısından hem de sosyal hayattaki gelişimleri açısından bu mekan içerisinde onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile bölgedeki hemşerilerimizin Kocasinan bölgesinin her tarafından çocuklarımızın gelebilecekleri faaliyetler içerisinde bulunabilecekleri bir merkezin olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum” dedi.

Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi ve Hıdırellez Gök Gözlem Evi Astronom Tamer Akın ise çocuklara burada ücretsiz olarak eğitimler verdiklerini belirterek, “Bugün malum 23 Nisan, çocuklarımızın bayramı. Kocasinan Belediyesi olarak İnovasyon Merkezimizi kurduk. Bugünde onun tanıtımı için bir etkinlik yapmış olduk. 2024 yılında kuruldu, o günden bu yana yaklaşık 15 bin öğrencimiz geldi. Bu 15 bin öğrencimizden bizler robotik kodlama, havacılık, sanal gerçeklik VR odamızda ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bugünde amacımız çocuklarımızı bilime, fene alıştırmak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu çocuklarımız tabi ki robotik kodlama dersinde bir uçak mühendisi, bir yazılım mühendisliği yapmayacağız ama çocuklarımıza temel anlamda bir çamaşır makinesi nasıl çalışır, bir robotun çalışma felsefesinin ne olduğunu göstermiş oluyoruz. Burada görmüş olduğunuz havacılık kısmı. Tamamen yerli ve milli kendi yapmış olduğumuz İHA’larımız var ve özel amaç için üretilmiş İHA’larımız var. Çocuklarımız burada robotik kodlamada güzel bir şekilde hocalarımız 10 saat gibi bir zaman içerisinde ders veriyoruz. Temel kodlama derslerini öğretiyoruz. Sonrasında kendilerine sertifikalar vermiş oluyoruz. Şu ana kadar robotik kodlamada 20 taneye yakın projemiz çıkmış oldu. Teknofestler için yapmış oluyoruz. Sadece ilkokul ve lise değil AGÜ VE KAYÜ gibi Uzay ve Havacılık bölümleri ile istişarelerde bulunuyoruz. Onlarla birlikte ortak projelerde bulunuyoruz. Ekip olarak atölyelerimizde gerektiğinde 3D yazıcılarımızı kullanıyorlar, gerektiğinde ekipmanlarımızı kullanmış oluyoruz. Tabi ki hocalarımız burada doneli oldukları için takıldıkları yerlerde hocalarımızla istişareler edip Teknofestlerde yarışmalara katılmış oluyoruz” şeklinde konuştu.