Kocasinan Belediyesi: Kendi Kendine Yeten Bir Model

Yerli Üretim ve Ekonomiye Katkı

Kocasinan Belediyesi, yerli ve millî üretime destek vererek ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. 2017 yılında faaliyete geçen asfalt plentinin yanı sıra, çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken bu tesis, saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Ayrıca, agrega üretim tesisi ile de asfalt için gerekli malzemelerin üretimi sağlanıyor.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Mekânlar

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin çehresini değiştiren Kocasinan, sosyal mekânlar oluşturarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu projeler, sadece fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı zenginleştiren unsurlar da barındırıyor.

Tarımda Dijital Dönüşüm

Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle pandemi sürecinde gıdanın stratejik öneminin arttığını vurgulayan belediye, ata tohumların yetiştirilmesi ve çeşitli bitki üretimi konularında önemli adımlar atıyor. Bu çalışmalar, yerel çiftçilere destek olmanın yanı sıra, sürdürülebilir tarım uygulamalarını da teşvik ediyor.

Eğitim ve Sosyal Destek

Kocasinan Akademi, çeşitli branşlarda eğitim vererek yerli üretimi teşvik ediyor. Kursiyerlerin elde ettiği beceriler, aile bütçesine katkıda bulunurken, aynı zamanda sosyal entegrasyonu da sağlıyor. Bu tür projeler, kadınların meslek edinmelerine ve toplumsal hayata katılımlarına yardımcı oluyor.

Kocasinan Belediyesi, güçlü bir yerel yönetim modeli olarak, kendi kendine yeterlilik hedefi doğrultusunda yatırımlarına ve hizmetlerine devam ediyor. Bu çabalar, hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli bir örnek teşkil ediyor.