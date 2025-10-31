  • Haberler
Kocasinan Belediyesi, Kendi Ürettiği Asfalt ile 625 Milyon TL Tasarruf Etti

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında faaliyete geçen asfalt plenti sayesinde 8 yılda 1 milyon 255 bin ton asfalt üreterek 1.075 kilometre yol yaptı. Bu üretim, kamu bütçesine 625 milyon TL tasarruf sağladı.

Yüksek Kapasite ve Teknolojik Altyapı

Kamuda en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti, dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiriyor. 240 ton kapasiteye sahip olan tesis, her 6 dakikada bir araç dolum yaparak yüksek üretim kapasitesine ulaşıyor. Agrega Üretim Merkezinden elde edilen agregalar, asfalt plenti için stoklanıyor. Bu tesis, Kocasinan Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bir üretim sürecinin parçası olarak öne çıkıyor.

Tasarruf ve Ekonomik Katkı

Kocasinan Belediyesi, asfalt üretimiyle sağlanan tasarrufları vatandaşın hizmetine sunarak, kamu bütçesini daha verimli kullanmayı hedefliyor. Son iki yılda Agrega Üretim Tesisinde 80 milyon TL tasarruf elde edildiği belirtilirken, toplamda 625 milyon TL'lik tasarruf, vatandaşların cebinden çıkacak paranın yine vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi anlamına geliyor.

Kalite Kontrolü ve Standartlar

Asfalt üretiminde kalite kontrolü büyük bir titizlikle yürütülüyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerle, üretilen asfaltın basınç dayanımı ve bitüm oranı gibi teknik özellikleri inceleniyor. Kalite standartlarını karşılamayan numuneler, yeniden kazınarak düzeltme işlemi gerçekleştiriliyor.

Kocasinan Belediyesi'nin bu çalışmaları, bölgenin altyapısını güçlendirirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı da amaçlıyor. Yeni yollar ve bulvarlarla birlikte, eski yolların yenilenmesi süreci de devam edecek. Bu çabalar, Kocasinan'ın her köşesinde hizmet etmeye yönelik sürekli bir gayretin parçası olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

