  Kocasinan Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Kocasinan Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Kocasinan Belediyesi, yaklaşan kar yağışına karşı gerekli tüm önlemleri aldı. Belediye, 5 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklar tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, olası olumsuz hava koşullarına karşı üç vardiya halinde 24 saat boyunca görev yapacak. Ekiplerin kullandığı araçlar arasında greyder, yol tuzlama araçları ve kaldırım temizleme araçları yer alıyor. Ayrıca, yaşanabilecek buzlanma olaylarına karşı tüm önlemler alındığı belirtildi.

Belediye, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Kış hazırlıkları, güvenlik ve memnuniyet odaklı bir hizmet anlayışıyla yürütülecek.

Haber Merkezi

