Kocasinan Belediyesi LGS’ye giren öğrencilere ikramda bulundu



Kocasinan Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav merkezleri önünde kurulan stantlarda öğrencilere ve velilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde hazır bulunan belediye ekipleri, öğrencilere ve velilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sınava giren tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarılı bir sınav süreci geçirmelerini temenni ediyor, bu süreçte en büyük emeği ve desteği veren ailelerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada sınav heyecanını paylaşan ailelerimize bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimde olduğu gibi sınav dönemlerinde de gençlerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle ve emin adımlarla ilerlemesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın, gençlerimizin daha güçlü yarınlara ulaşması içindir. Bugüne kadar eğitim alanında hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitime ve öğretime desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında yer alıyor; Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalığını hissettiriyoruz. Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık eylesin.” ifadeleri kullandı.

Öğrenciler ve veliler ise sınav günü kendilerini yalnız bırakmayan Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.