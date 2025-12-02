  • Haberler
Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısı 'Basına Kapalı' tamamlandı

Dün Kocasinan Belediyesi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısı, 28 gündem maddesiyle yoğun bir şekilde geçti. Yeniden refah Partili üyeler basına kapalı toplantı talep edince oylamaya sunuldu ve kabul edilince de basın, toplantı salonundan çıkarıldı.

Kocasinan Belediyesi Hukuk İşler Müdürlüğü'nde ortaya çıkan usulsüzlük iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte MHP, CHP, Yeniden Refah ve AK Parti'ye mensup meclis üyeleri söz alarak durumu eleştirdi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, konuyla ilgili açıklamalar yaparak tartışmalara yanıt verdi. Toplantının ilerleyen saatlerinde Yeniden Refah Partisi'nin kapalı oturum talebi oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

 

