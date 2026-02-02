Kocasinan Belediyesi meclisinde 15 madde görüşüldü

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısında 15 madde görüşüldü. Kocasinan Şimşekspor Kulübü'ne 5 milyon liralık nakdi yardım yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan Erkilet Arabidin, Mithatpaşa, Sahabiye ve Pervane mahallelerine ilişkin imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kocasinan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapılan toplantıda, gündemde bulunan 15 madde görüşüldü. 
Meclis toplantısında Erkilet Arabidin, Mithatpaşa, Sahabiye ve Pervane mahallelerine ilişkin imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Kocasinan Şimşekspor Kulübü’ne 5 milyon liralık nakdi yardım yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıktır dedirtene kadar, yılmadan usanmadan projeler geliştiriyoruz. Bu zamana kadar şehrimize emek veren herkesten Allah razı olsun. İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimin yaşadığı yerde mutlu olması için gayret ve çaba içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın mutluluğu içindir” dedi.

