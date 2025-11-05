  • Haberler
Kocasinan Belediyesi Mülkiye Müfettişi Raporundan Tam Not Aldı

Kocasinan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanan teftiş raporunda olumlu değerlendirmeler aldı. Raporun nihai kısmında yer alan övgü dolu ifadeler, belediyenin hizmet anlayışına duyulan güveni bir kez daha pekiştirdi.

Denetim raporunda, “Kocasinan İlçesi’nin 2020-2025 yılları arasındaki belediyecilik hizmetleri kapsamında; altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel alanlarda ilçenin çehresini değiştiren önemli yatırımlar hayata geçirilmiştir” ifadesi yer aldı. Bu değerlendirme, Kocasinan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projelerin başarısını gözler önüne serdi.

Denetim Süreci ve Sonuçları

Denetim sürecinde, Kocasinan Belediyesi’nin tüm birimleri titizlikle incelendi. Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, Zabıta, İmar ve Şehircilik gibi birçok müdürlük, ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Sonuç olarak, belediyenin genel işleyişinin son derece olumlu olduğu belirlendi.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Kocasinan Belediyesi, sadece mevcut hizmetleriyle değil, geleceğe yönelik güçlü temeller atarak da dikkat çekiyor. Şeffaf, adil ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Bu başarı, Kocasinan ailesinin ortak bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

Bu rapor, Kocasinan Belediyesi’nin yönetim anlayışının ve gerçekleştirdiği projelerin kalitesinin bir göstergesi olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

