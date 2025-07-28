Kocasinan Belediyesi'nden Ata Tohumlarıyla Sürdürülebilir Tarım Projesi

Bu proje kapsamında, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle 1.350 kök erkenci kapya biber ekimi yapıldı. Projenin amacı, çiftçilere bu ürünün üretim sürecini öğretmek ve yeni ekonomik fırsatlar sunmak. Ayrıca, coğrafi işaret tesciline sahip Gömeç fasulyesinin tohumlarının artırılması da hedefleniyor. Bu sayede, geleneksel ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kocasinan Belediyesi, sanayi ve teknolojik üretimle birlikte tarımsal üretim ve geleneksel değerlerin önemine vurgu yaparak, ata tohumlarının korunması ve tarımsal çeşitliliğin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeyle Anadolu’nun tarımsal mirasının geleceğe taşınması hedefleniyor.