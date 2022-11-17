Kocasinan Belediyesi'nden bitkisel atık yağa, temizlik seti hediye

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu' hizmetini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda yeni bir örnek çalışmaya daha imza atan Kocasinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı '4 litre atık yağa, temizlik seti hediye' uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

PAYLAŞ
  • 17.11.2022 11:46
  • Güncelleme: 17.11.2022 14:01
Kocasinan Belediyesi'nden bitkisel atık yağa, temizlik seti hediye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği; ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu’ hizmetini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda yeni bir örnek çalışmaya daha imza atan Kocasinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara; her 4 litre atık yağa, temizlik seti hediye ediliyor. Kocasinan Belediyesi, bakanlık lisanslı Habitat geri dönüşüm şirketi işbirliğiyle bitkisel yağları evlerden teslim alıyor. Habitat ekibi tarafından toplanan atık yağlar ise geri dönüşüm tesislerinde biodizele dönüştürülüyor. Geri dönüşüme teşvik için başlatılan yeni uygulama ile evsel atık yağlar toplanmasıyla birlikte hem atık yağın çevreye verebileceği zararların önüne geçilmesi, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor. Uygulamadan faydalanan Rüveyda Doğa, doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiğinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür ederek; “Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin bazı şehirlerinde geri dönüşüm konusunda maalesef hiçbir çalışma yok. Elbette ki bu dünya sadece bizim değil, gelecekte de çocuklarımıza emanet olarak bırakacağız. O yüzden bu tur uygulamalar çok güzel. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Herkesi, geri dönüşüm olan ürünleri çöpe değil de geri dönüşüme kazandırılması konusunda katkı sağlamasına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ufuk Korkmaz ise bitkisel atık yağların doğaya zarar verdiğini belirterek; “Atık yağların tehlike olmasının sebebi ise 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz hale getiriyor. Bundan dolayı özellikle Kocasinan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bu gibi yağları belediyenin güvenli lisanslı firmalara vererek, hem doğamıza hem de bizlere katkı sağlıyoruz. Bu hediyenin de toplumu teşvik etme noktasında çok değerli ve önemli olarak düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak ve atık yağları teslim etmek isteyen vatandaşların 0(352) 222 70 00’ nolu Çözüm Merkezini aramaları yeterli olacağı belirtildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'den Çölyak Hastalarına Destek Devam Ediyor

Melikgazi'den Çölyak Hastalarına Destek Devam Ediyor

Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'İhracatta 4 milyar doları Kayseri'mizin inşallah yakaladığını görüyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'İhracatta 4 milyar doları Kayseri'mizin inşallah yakaladığını görüyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Yetenekli Sporcuları Keşfedecek

Büyükşehir Belediyesi Yetenekli Sporcuları Keşfedecek

Pazarın indirim şampiyonu sivri biber zam şampiyonları mantar, üzüm, pırasa ve marul oldu

Pazarın indirim şampiyonu sivri biber; zam şampiyonları mantar, üzüm, pırasa ve marul oldu

İkinci etap sosyal konut kura çekim takvimi belli oldu

İkinci etap sosyal konut kura çekim takvimi belli oldu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

6
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satranç oyuncusu Duru Aksoy Avrupa 19'uncusu oldu

Satranç oyuncusu Duru Aksoy Avrupa 19'uncusu oldu

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

DAHA FAZLA
Otomobil, kaldırımda yürüyen yaşlı çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil, kaldırımda yürüyen yaşlı çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bünyan'da Şehit Eyüp Girgin Parkı açıldı

Bünyan'da Şehit Eyüp Girgin Parkı açıldı

Develi Belediye Spor Galatasaray'ı ağırlayacak

Develi Belediye Spor Galatasaray’ı ağırlayacak

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan ikinci ayrılık sinyali

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’ndan ikinci ayrılık sinyali

Başkan ilmek: 'Biz hizmet üretiriz, lafla işimiz yok'

Başkan ilmek: “Biz hizmet üretiriz, lafla işimiz yok”