Kocasinan Belediyesi'nden cemaate tatlı ikramı

Kocasinan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazı sonrası cemaate tatlı ikram edilecek. Fevziçakmak Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların Ramazan'ını tebrik etti. 

PAYLAŞ
  • 24.03.2023 15:54
  • Güncelleme: 24.03.2023 15:54
  • 72
Kocasinan Belediyesi'nden cemaate tatlı ikramı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan’ın ilk iftarı sonrası Fevziçakmak Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Teravih namazı sonrası cemaate tatlı ikramında da bulunan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın; ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca her akşam mahalleleri ziyaret edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, “İlk olarak Fevziçakmak Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Bu vesile ile geçen yıl Ramazan ayı ile birlikte hizmete sunduğumuz ‘İkram Lokması’ ile geleneksel lezzetleri Kocasinan’ımızda yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” şeklinde kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

Melikgazi Belediyesi camileri gül suyuyla temizledi

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

Oruç tutarken su tüketimine dikkat

Oruç tutarken su tüketimine dikkat

Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

'Biz pişirelim, siz ulaştırın' Yüz Güldürüyor

'Biz pişirelim, siz ulaştırın' Yüz Güldürüyor

Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

6
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına Katıldı

Ramazan'da Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Ramazan’da Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde ziyaretçi yoğunluğu

DAHA FAZLA
Cemiyet yönetiminden Çetinsaya'ya kınama

Cemiyet yönetiminden Çetinsaya'ya kınama

Kocasinan Belediyesi'nden cemaate tatlı ikramı

Kocasinan Belediyesi’nden cemaate tatlı ikramı

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu