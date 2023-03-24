Kocasinan Belediyesi’nden cemaate tatlı ikramı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan’ın ilk iftarı sonrası Fevziçakmak Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Teravih namazı sonrası cemaate tatlı ikramında da bulunan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın; ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca her akşam mahalleleri ziyaret edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, “İlk olarak Fevziçakmak Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Bu vesile ile geçen yıl Ramazan ayı ile birlikte hizmete sunduğumuz ‘İkram Lokması’ ile geleneksel lezzetleri Kocasinan’ımızda yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” şeklinde kullandı.