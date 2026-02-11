Kocasinan Belediyesi'nden Çevre Dostu Yarışmalar

Çevre Bilincinin Önemi

Kocasinan Belediyesi, çevre koruma bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, “Geri dönüşümü bir alışkanlık hâline getiren, doğaya duyarlı, bilinçli nesiller yetiştirmek” amacı güdüyor. Bu bağlamda, çevreye duyarlı nesillerin güçlü yarınların en büyük teminatı olduğu vurgulanıyor.

Eğitim ve Farkındalık

Belediye, “Sıfır Atık” konusunu bir proje değil, bir yaşam biçimi olarak gördüğünü belirtiyor. Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların en önemli ayağını eğitim oluşturuyor. “Ağaç yaşken eğilir” düsturu ile çocuklara küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

Yarışma Detayları

Kocasinan sınırları içerisindeki tüm okulların katılımına açık olan “Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması”, 29 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek. Yarışma kapsamında, en fazla atık pil ve elektronik atık toplayan okullar ödüllendirilecek.

- Atık Pil Toplama Yarışması Ödülleri:

- 1. olan okula: Masa tenisi

- 2. olan okula: Langırt masası

- 3. olan okula: Spor seti

- E-Atık Toplama Yarışması Ödülleri:

- 1. olan okula: Laptop

- 2. olan okula: Yazıcı

- 3. olan okula: Spor seti

İletişim Bilgileri

Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 222 7 000 numaralı telefon hattından veya www.kocasinan.bel.tr adresinden Kocasinan Belediyesi ile iletişime geçebilir. Bu yarışmalar, binlerce öğrencinin doğayı korumasına ve okullarına değerli hediyeler kazandırmasına olanak tanıyor.