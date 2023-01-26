Kocasinan Belediyesi'nden çocuklara ayrıcalıklı hizmet

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşatıyor. Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 26.01.2023 11:46
  • Güncelleme: 26.01.2023 12:12
  • 54
Kocasinan Belediyesi'nden çocuklara ayrıcalıklı hizmet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşatıyor. Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Kocasinan’ın geleceğinin, eğitimle şekilleneceğinin bilinciyle hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşatıyoruz. Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçiriyor. Böylelikle çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Kocasinan’daki tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrenciler tatil günlerini en güzel şekilde değerlendiriyor. Programlar çerçevesinde Kocasinan Çocuk Kulübü ve ‘Robotik Kodlama’ atölyesinde öğrencilere, robotik kodlama, bağlama, tiyatro, gitar ve resim gibi kurslar veriliyor. Özellikle Kocasinan Akademi Erkilet Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde, çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Devrildiği gölette hayatını kaybeden iş makinesi operastörü defnedildi

Devrildiği gölette hayatını kaybeden iş makinesi operastörü defnedildi

Kayseri'de Fırtına Uyarısı

Kayseri'de Fırtına Uyarısı

Kayserispor - Beşiktaş maçını 14 bin 500 kişi izledi

Kayserispor - Beşiktaş maçını 14 bin 500 kişi izledi

Dedeman Okulu'nun yeri, otoparklı sosyal alana dönüşüyor

Dedeman Okulu'nun yeri, otoparklı sosyal alana dönüşüyor

Milletvekili Ataş. 'Kayseri'de işsizlik daha fazla'

Milletvekili Ataş. 'Kayseri'de işsizlik daha fazla'

Bağlamış: 'İnşaat maliyetleri böyle devam ederse Beydeğirmeni Projesi'nin 2030 yılına kadar uzayacağı kanaatindeyim'

Bağlamış: 'İnşaat maliyetleri böyle devam ederse Beydeğirmeni Projesi'nin 2030 yılına kadar uzayacağı kanaatindeyim'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar Erciyesspor 3 transfer yaptı

Hacılar Erciyesspor 3 transfer yaptı

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse Oldu

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse Oldu

DAHA FAZLA
Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren sanık: 'Gafletle suç işledim'

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren sanık: 'Gafletle suç işledim'

Benzin ve motorine gelen 2'şer zammın ardından beklenen indirim kesinleşti

Benzin ve motorine gelen 2’şer zammın ardından beklenen indirim kesinleşti

SON DAKİKA… Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz

SON DAKİKA… Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz

Ethem Balcı: 'İstanbulspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz'

Ethem Balcı: “İstanbulspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz”

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 26.01.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 26.01.2023