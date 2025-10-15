Kocasinan Belediyesi'nden Çocuklara Unutulmaz Bir Gün

Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerden Mahzemin Mahallesi'nde ilkokul öğrencileri için özel bir etkinlik düzenledi. 'Bir Dilim Mutluluk' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte, çocuklarla bir araya gelinerek onlara neşeli anlar yaşatıldı.

Etkinlikte, minik öğrencilerle yapılan sohbetler, oyunlar ve doğum günü pastası kesimi gibi aktivitelerle okul bahçesi adeta bir şenlik alanına dönüştü. Çocukların heyecanı ve mutluluğu gözle görülürken, renkli görüntüler etkinliğe katılanların yüzlerini güldürdü.

Proje, çocukların gülümsemelerini ön planda tutarak onların mutluluğunu sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Etkinlikte, çocukların yüzlerindeki tebessümün, geleceğin teminatı olan bu bireylerin mutluluğuna katkıda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, Kocasinan Belediyesi’nin, çocukların huzurlu ve güven dolu bir ortamda büyümeleri için yürüttüğü çalışmaların önemi dile getirildi.

Etkinlik boyunca, çocuklar oyunlar, müzik ve sürpriz hediyelerle dolu keyifli anlar yaşadı. “Bir Dilim Mutluluk” projesi, Kocasinan Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında çocuklarla buluşarak onların hayatına neşe katmaya ve unutulmaz anılar bırakmaya devam edeceğinin bir göstergesi oldu.

