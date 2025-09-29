  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Bireylere Destek Projesi

Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Bireylere Destek Projesi

Kocasinan Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesini hayata geçirdi. 2017 yılında başlatılan bu uygulama, ilçe genelinde yaşayan 245 çölyaklı aileye her ay düzenli olarak glütensiz gıda paketi ulaştırıyor.

Çölyak hastalığı nedeniyle ömür boyu glütensiz diyet yapmak zorunda olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan bu paketler, 8 yıldır kesintisiz bir şekilde dağıtılıyor. Glütensiz ürünlerin günlük yaşamı kolaylaştırdığı ve sağlıklı beslenmeye katkı sağladığı vurgulanıyor.

Paketlerde, kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen çeşitli yiyecekler yer alıyor. Çölyaklı aileler, bu düzenli gıda paketlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Ayrıca, Kocasinan Belediyesi’nin ilçede çölyaklı bireyler için hayata geçirdiği diğer projeler arasında, Türkiye’de bir ilk olan “Kafe Sinan Glütensiz” uygulaması da dikkat çekiyor. Bu tesiste, Kayseri’nin yöresel mutfağı glütensiz olarak sunulmakta, çölyaklı bireyler gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmekte.

Haber Merkezi

