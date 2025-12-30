Kocasinan Belediyesi'nden Geri Dönüşümde Örnek İş Birliği

İş birliği çerçevesinde, üniversite bünyesinde biriken resmî niteliğini ve tarihsel geçerliliğini yitirmiş dolmuş evrakların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yapıldı. Belediye ekipleri, üniversitede toplanan atık kâğıtları teslim alarak geri dönüşüm sürecine dahil etti.

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümün çevresel ve ekonomik kazanımlarını vurgulayarak, bu tür çalışmaların kamu kurumları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde yaygınlaştırılacağını belirtti. Abdullah Gül Üniversitesi de çevreye duyarlı projelerde yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ve bu iş birliği sayesinde doğal kaynakların korunmasına katkı sağlandığını belirtti. Elde edilen atık kâğıtlar, geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılarak çevre dostu bir uygulama hayata geçirilmiş oldu.