Kocasinan Belediyesi'nden iki ayrı tiyatro gösterisi

Kocasinan Belediyesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik iki ayrı tiyatro gösterisi düzenleyecek. Kocasinan Çocuk Kulübü Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Ah Şu Gençler” isimli oyun, 3 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te Kayseri Devlet Tiyatrosu sahnesinde minik izleyicilerle buluşacak.

Aynı gün akşam saat 19.00’da ise Kocasinan Tiyatro Topluluğu, Rus yazar Anton Çehov’un eserlerinden uyarlanan “Çehov’dan Hikâyeler” adlı oyunla yetişkin sanatseverlere tiyatro deneyimi sunacak.

Sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliklerin ücretsiz olduğu belirtilerek, tüm Kayserililer davet edildi. Açıklamada, rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşların mesai saatleri içinde 0352 222 70 00 numaralı telefondan, 2574 veya 2580 dâhili hatları aracılığıyla bilgi alabilecekleri açıklandı.