Kocasinan Belediyesi'nden İzmir'deki yangın söndürme mücadelesine destek

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 2 kişi arazöz şoförleri olarak İzmir’de devam eden yangınlarla mücadele etmek amacıyla bölgeye giderek yangınla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları doğrultusunda gösterdikleri çabaya teşekkürlerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yangınlar yüreklerimizi yaktı ve ilk günden beri ciğerimiz yanıyor. İnşallah en kısa sürede içinde bulunduğumuz bu ortamdan kurtuluruz. Kocasinan Belediyesi olarak imkânlarımızı seferber edip, arazöz aracımız ve personelimizle birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere, gönüllülerimize ve özveriyle çalışan belediye personelime teşekkür eder, kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verdi.