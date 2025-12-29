Kocasinan Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu günlerde hızlı ve etkili temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, özellikle dar sokaklar ve kaldırımlarda modern nilfisk araçları ile kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışmaları

Belediye yetkilileri, vatandaşların kış mevsimini güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirtti. Ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğu vurgulandı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, ana arterlerin açık tutulması için yoğun mesai harcayan ekipler, bu süreçte başarılı bir sınav vererek, hem merkez hem de kırsal mahallelerde etkin temizlik sağladı. Meteorolojik uyarılar dikkate alınarak gerekli önlemler alındığı ifade edildi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; ana caddelerden sokaklara, kaldırımlardan yaya yollarına kadar her noktada temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, don riskine karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yapılan temizlik çalışmalarından memnun kaldıklarını dile getirerek, yolların ve kaldırımların temiz olduğunu, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Kocasinan Belediyesi'nin özverili çalışmaları için teşekkürlerini ilettiler.

Kocasinan Belediyesi, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, kış aylarında daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Kayseri'de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri’de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri'nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu 'Tıkyemek' tanıtıldı
Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!