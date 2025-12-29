Kocasinan Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışmaları

Belediye yetkilileri, vatandaşların kış mevsimini güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirtti. Ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğu vurgulandı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, ana arterlerin açık tutulması için yoğun mesai harcayan ekipler, bu süreçte başarılı bir sınav vererek, hem merkez hem de kırsal mahallelerde etkin temizlik sağladı. Meteorolojik uyarılar dikkate alınarak gerekli önlemler alındığı ifade edildi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; ana caddelerden sokaklara, kaldırımlardan yaya yollarına kadar her noktada temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, don riskine karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yapılan temizlik çalışmalarından memnun kaldıklarını dile getirerek, yolların ve kaldırımların temiz olduğunu, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Kocasinan Belediyesi'nin özverili çalışmaları için teşekkürlerini ilettiler.

Kocasinan Belediyesi, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, kış aylarında daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürecek.