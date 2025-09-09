Kocasinan Belediyesi'nden Kayseri'ye Yeşil Dokunuşlar

Kocasinan Belediyesi, Oruçreis Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıkta farklı türde bitkiler yetiştirerek Kayseri’nin yeşil dokusuna çeşitlilik katıyor. Fidanlıkta, pamuktan tıbbi ve aromatik bitkilere kadar birçok türün üretimi gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, Kocasinan’ın yeşil alan çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu vurguluyor. Amacın sadece fidan ve çiçek üretmek değil, aynı zamanda Kayseri’ye yeni bir değer katmak, şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek ve vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunmak olduğu ifade ediliyor. Oruçreis ve Gömeç’te bulunan üretim merkezlerinde 520 binden fazla bitki yetiştiriliyor. Bu bitkiler arasında ağaçlar, çalı türleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile iç mekân süs bitkileri yer alıyor.

Fidanlıklar, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, yenileme ve altyapı çalışmalarıyla modern bir üretim tesisi haline getirildi. Ayrıca, 10 bin metrekarelik alanda kurulu Bitkisel Harç Üretim Tesisi, günlük bin metreküp üretim kapasitesiyle hafriyat topraklarını geri dönüştürerek peyzaj alanları için verimli toprak üretiyor. Bu sayede çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya konuluyor.

İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerine uygun çiçeklendirme çalışmalarıyla parklar rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor. Her mevsim canlılığını koruyan yeşil alanlar sayesinde Kocasinan, doğayla iç içe bir yaşamın adresi haline geliyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmak için durmaksızın çalışmalara devam edileceği belirtiliyor. Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin çevresini ve estetiğini zenginleştirmeye kararlılıkla devam ediyor.