Kocasinan Belediyesi'nden Kırsal Kalkınmaya Yönelik Önemli Adımlar

Kocasinan Belediyesi, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal bölgelerde de önemli hizmetler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kırsal kalkınmayı destekleyen projelerle, köy kimliğini koruma hedefi doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Belediye, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için altyapı, tarım ve sosyal hizmet alanlarında çeşitli yatırımlar yapıyor.

Belediye ekipleri, hava koşullarına bağlı olarak kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, bu mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütçesini artırarak teknik donanımını geliştiriyor. Yapılan hizmetlerle, stabilize yollar, kilitli taş döşemeleri, kamu binalarının onarımları gibi projeler hayata geçiriliyor.

Kırsal kalkınma modeline öncülük eden belediye, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla genç çiftçileri teşvik eden projeler de oluşturuyor. "Köyümde Hayat Var" projesi ile tarıma yönelen gençlerin ekonomik katkıları artırılması hedefleniyor. Ayrıca, kadın kooperatifleri aracılığıyla yerel ürünlerin üretimi ve satışı destekleniyor, bu sayede kırsal ekonominin güçlenmesi sağlanıyor.

Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam ederken, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil alanların artırılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu projelerle, kırsal alanların canlılığı artırılacak, köy kimliği korunacak ve geleceğe umutla bakılması sağlanacaktır.

Haber Merkezi

