Kocasinan Belediyesi'nden Kış Desteği: 5 Bin Aileye Yardım

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarında önemli adımlar atarak, vatandaşların hayatına dokunan hizmetler sunuyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal yardımlarla da halkın yanında olmayı hedefliyor. "Dost Eli" adı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahiplerine modern alışveriş imkânı sunarak, sosyal yardımları daha erişilebilir hale getiriyor.

Her Aileye Destek

Kocasinan'da ihtiyaç sahibi ailelere, yıl boyunca "Dost Eli" sosyal yardım kartları ile destek sağlanıyor. Bu kartlar sayesinde aileler, belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabiliyor. Hem gıda hem de giyim alanında hizmet veren market ve mağaza, ihtiyaç sahiplerine konforlu bir alışveriş deneyimi sunarak, toplumda dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Dost Kapısı ile Sosyal Hizmetler

Kocasinan Belediyesi, sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam ediyor. "Dost Kapısı" projesi ile vatandaşların refahına katkı sağlanması hedefleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bu hizmetler, başvuruların sosyal durum tespiti yapılarak değerlendirilmesiyle yürütülüyor. Aileler, ihtiyaç durumlarına göre sınıflandırılarak uygun görülenlere destek sağlanıyor.

Kocasinan Belediyesi, insana dokunan hizmetleriyle örnek bir sosyal model oluşturmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda çalışmalara devam etmektedir.