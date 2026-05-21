Kocasinan Belediyesi'nden kurban kesim tatbikatı

Kocasinan Belediye Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül Bülbül Pınarı kesim alanında kurban deneme kesimi yapıldı. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 13. kez kurban kesim ve satış merkezinde kurban kesimi yapılacağını belirerek amaçlarının vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesmeleri noktasında olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler, büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabi ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var: Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak, Kocasinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak. Kapalı pazar yerlerimizde oluşturmuş olduğumuz kesim noktaları da var. Aynı şekilde orada da yine bizim Kocasinan Belediyemizin temizlik hizmetlerine ait ekiplerimiz sürekli bir şekilde o bölgelerin temizliğini, hijyenini, kurban kesimi yapılmadan bir gün öncesinde hijyen faaliyetlerini, temizlik faaliyetlerini o bölge için de aynı şekilde yapmış olacaklar. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde kurban kesimini yapabilmeleri. Kesim yapıldığı gün de burada veteriner hekimler kontrollerini yapacaklar. Eğer ki sağlığı tehdit edecek bir olumsuzluk var ise o hayvanların da kesildikten sonra itlaf edilmesi için gerekli çalışmaları aynı şekilde yapacaklar” şeklinde konuştu.

‘KAÇAN KURBANLIKLARI YAKALAMAK İÇİN EKİBİMİZ GÖREV BAŞINDA’

Kurbanlıkların olası kaçma durumuna karşı hazırlıklı bir ekip olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kurbanını daha almamış veyahut da 'Nereden alacağız?' diye soran vatandaşlarımız için Erkilet Bülbül Pınarı'ndaki bu kesim noktamızın hemen yanı başındaki kurban satış noktamız. Buraya geldikleri zaman, sıra aldıkları zaman bayramın ilk günü verilen sırayla birlikte hangi saatte olduğu kesim yapılabileceğini de belirtiyoruz. O saatle birlikte gelip burada kesimlerini yaptırıp ondan sonrasında da çok rahat bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebileceklerini hatırlatıyorum. Bir diğer taraftan da her kurban bayramında görülebilecek veyahut da artık kameraların, televizyonların aşina olduğu görüntü; kaçan kurbanlıklar. Bunlar için de veteriner hizmetlerimizdeki yetkin arkadaşlarımızın bu kaçan kurbanlıkları yakalamak için oluşturulan ekibimiz de görevi başında olacağını buradan hatırlatmış oluyorum” açıklamalarında bulundu.

‘173 VETERİNER HEKİMLE SAHADA OLACAĞIZ’

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kurban Bayramı boyunca 173 veteriner hekimle sahada olacaklarını belirterek, “Biz kurban bayramı boyunca yaklaşık 173 veteriner hekimimizle birlikte sahada olacağız. Hem geçici kurban kesim yerlerinde hem mezbahalarda hem kurban pazarlarında vatandaşlarımızın sağlıklı hayvan kesmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri alacağız. Şu anda da ilimizde çok şükür kurban sayısıyla alakalı bir sıkıntı yok, kurban arzında bir sıkıntı yok. Yeterli miktarda hem küçükbaşta hem de büyükbaşta kurban sayımız var” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül de tüberküloz hastalığına karşı vatandaşları uyararak, “Bizim en çok karşılaştığımız tüberküloz dediğimiz, verem dediğimiz bir hastalık var. Hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktır. Şimdi tabi ki özel çiftliklerde de kesimler yapılıyor. Fakat belediyemizin göstermiş olduğu, yani ruhsatlı kesim yerlerinde hayvanlarını kestirirlerse böylesi bir hastalık çıktığı zaman hem kendilerinin sağlığı çünkü burada veteriner hekim arkadaşlarımız o hayvanlarla ilgili gerekli prosedürlerini yerine getirecekler ve hayvanlarının da burada küpeli olduğu için ve kayıtlı olduğu için ve resmi kesim yeri olduğu için tanzimlerini de alabilecekler” sözlerini kullandı.